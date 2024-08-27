Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение

Нынешний уровень основанных на традициях дружбы и взаимного уважения отношений между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Молдовы Майе Санду по случаю национального праздника - Дня независимости этой страны.

Передав Президенту Молдовы и ее народу наилучшие пожелания, Президент Азербайджана в послании отметил: "Наши межгосударственные отношения, построенные на здоровой основе, плодотворное сотрудничество в ряде областей служат интересам наших стран и народов".

Подчеркнув, что сегодня есть хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием, глава нашего государства добавил: "Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-молдавских традиционных отношений дружбы и партнерства как на двусторонней, так и на многосторонней основе".