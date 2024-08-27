https://news.day.az/officialchronicle/1684541.html В Азербайджане на основе Государственной службы создается агентство
В Азербайджане на основе Государственной службы создается агентство
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в сферах антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, на основе Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики (далее - Служба) создать Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком (далее - Агентство) при Президенте Азербайджанской Республики.
С полным текстом указа можно познакомиться по ссылке.
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