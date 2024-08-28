Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
28 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Главы государств выразили удовлетворение итогами государственного визита Президента Владимира Путина в Азербайджан. Президенты выразили уверенность, что деятельность, направленная на реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита, послужит дальнейшему укреплению отношений партнерства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Россией.
В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в Южно-Кавказском регионе. Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать поддержку продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об открытии транспортного коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой.
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