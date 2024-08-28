https://news.day.az/officialchronicle/1684772.html Президент Ильхам Алиев обменялся с Путиным мнениями об открытии транспортного коридора между западными районами Азербайджана и Нахчываном
Президент Ильхам Алиев обменялся с Путиным мнениями об открытии транспортного коридора между западными районами Азербайджана и Нахчываном
28 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об открытии транспортного коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре