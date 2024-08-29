Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Габале с участниками проекта «Молодой пчеловод»

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась в Габале с участниками проекта "Молодой пчеловод".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече Лейла Алиева тепло побеседовала с молодыми пчеловодами, поинтересовалась их деятельностью, выслушала впечатления о первом опыте и производительности в области пчеловодства. В свою очередь молодые пчеловоды поблагодарили Лейлу Алиеву за внимание и поддержку. Они подарили ей полученный ими первый мед в специальной расфасовке.

Отметим, что в рамках очередного этапа проекта "Молодой пчеловод", реализуемого с 2021 года по инициативе Общественного объединения IDEA при партнерстве Фонда молодежи Азербайджанской Республики, Государственного агентства занятости и юридического лица публичного права ABAD, в Габалинском районе оказана поддержка 20 молодым пчеловодам, которые уже стали получать первую продукцию.

20 представителей молодежи, отобранных в рамках проекта, цель которого заключается во внесении вклада в защиту биоразнообразия, стимулировании пчеловодческого хозяйства как вида экопредпринимательства, поддержке производства натурального меда и улучшении материального благосостояния молодых семей, прошли месячное обучение с участием профессиональных специалистов. Молодежь, прошедшая обучение, полностью оснащена необходимыми для пчеловодческого хозяйства пчелиными семьями и ульями, пчеловодными костюмами, аппаратами для процеживания меда и другими принадлежностями, им созданы условия для эффективной работы.

Молодым пчеловодам также будет оказана поддержка в сертификации, брендировании, дизайне продукции, организации ее реализации. Эти меры послужат поставке молодыми пчеловодами своей продукции на широкий потребительский рынок и эффективной организации ее реализации для достижения этапа конкурентоспособного производства меда в условиях рыночной экономики.