Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Сабира Зейналова, завоевавшего бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией об азербайджанском паратхэквондисте Сабире Зейналове, представлявшем нашу страну на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Паратхэквондист Сабир Зейналов завоевал для Азербайджана первую медаль на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Искренне поздравляю бронзового призера, желаю всем членам нашей национальной сборной сил, энергии, новых достижений и побед!"