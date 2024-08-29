https://news.day.az/officialchronicle/1685163.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Сабира Зейналова, завоевавшего бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Сабира Зейналова, завоевавшего бронзовую медаль на Летних Паралимпийских играх - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией об азербайджанском паратхэквондисте Сабире Зейналове, представлявшем нашу страну на летних Паралимпийских играх в Париже.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Паратхэквондист Сабир Зейналов завоевал для Азербайджана первую медаль на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Искренне поздравляю бронзового призера, желаю всем членам нашей национальной сборной сил, энергии, новых достижений и побед!"
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