Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Беларуси

30 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства поздравил Александра Лукашенко с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Президент Беларуси выразил признательность за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между нашими странами в различных сферах.

Было затронуто значение контактов на высоком уровне, вновь отмечено, что государственный визит Президента Беларуси в нашу страну в этом году внес вклад в дальнейшее укрепление отношений.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.