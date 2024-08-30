Президент Ильхам Алиев: Минская группа ОБСЕ и связанные с ней структуры должны быть полностью упразднены

Минская группа ОБСЕ, являющаяся уже пережитком прошлого, и связанные с ней институты должны быть полностью упразднены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 30 августа делегацию в составе членов Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамилем Айрымом.

Глава государства заявил, что позиция Армении относительно неупразднения Минской группы совершенно непонятна. Потому что, если конфликт остался в прошлом, и премьер-министр Армении заявляет, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана, тогда какая необходимость сохранять Минскую группу, являющуюся пережитком прошлого?!

Глава государства сказал, что, похоже, Армения не заинтересована в мирном договоре и достижении прочного мира в регионе. Президент Азербайджана отметил, что Армения сознательно затягивает время, закупает новое вооружение у Франции, других западных стран и иных сторон, проводит на своей территории военные учения с третьими сторонами.