Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "В родном Кяльбаджаре, 02.09.2024".