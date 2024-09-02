https://news.day.az/officialchronicle/1686229.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "В родном Кяльбаджаре, 02.09.2024".
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