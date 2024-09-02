https://news.day.az/officialchronicle/1686350.html Искренняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями Кяльбаджара - ФОТО
Искренняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями Кяльбаджара - ФОТО
2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Истису.
Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджарского района.
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