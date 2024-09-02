Искренняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями Кяльбаджара

2 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Истису.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджарского района.