https://news.day.az/officialchronicle/1706502.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Турции - ФОТО 12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Турции - ФОТО
12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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