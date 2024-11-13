Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Того - ФОТО
13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Того Фором Эссозимной Гнассингбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства поблагодарил Президента Того за участие в мероприятии СОР29.
Выразив признательность за приглашение на СОР29, Фор Эссозимна Гнассингбе подчеркнул, что мероприятие организовано на очень высоком уровне.
Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с африканскими странами, в том числе Того.
В ходе беседы были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области образования, сельского хозяйства и в других сферах.
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