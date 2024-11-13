https://news.day.az/officialchronicle/1706816.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Конго 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Конго
13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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