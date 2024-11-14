https://news.day.az/officialchronicle/1707132.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Эфиопии - ФОТО 14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайе Ацке-Селассие.
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Эфиопии - ФОТО
14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайе Ацке-Селассие.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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