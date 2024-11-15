https://news.day.az/officialchronicle/1707411.html Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 15 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновлятется
Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
15 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновлятется
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