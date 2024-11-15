https://news.day.az/officialchronicle/1707416.html В Азербайджане расширяется охват программы "SABAH" - Распоряжение Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении охвата и финансировании образовательных программ нового содержания в высшем образовании.
В Азербайджане расширяется охват программы "SABAH" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении охвата и финансировании образовательных программ нового содержания в высшем образовании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение подписано с целью обеспечения перехода от количественного финансирования к финансированию на основе качества в системе высшего образования и совершенствования механизмов финансирования.
Согласно документу, охват программы "SABAH" поэтапно расширится до 2028 года, начиная с 2025-2026 учебного года.
С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться по ссылке.
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