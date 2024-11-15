В Азербайджане расширяется охват программы "SABAH"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении охвата и финансировании образовательных программ нового содержания в высшем образовании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение подписано с целью обеспечения перехода от количественного финансирования к финансированию на основе качества в системе высшего образования и совершенствования механизмов финансирования.

Согласно документу, охват программы "SABAH" поэтапно расширится до 2028 года, начиная с 2025-2026 учебного года.

С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться по ссылке.

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