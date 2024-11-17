https://news.day.az/officialchronicle/1708028.html Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией, возглавляемой членом Палаты представителей США 17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с делегацией, возглавляемой членом Палаты представителей США Августом Пфлюгером.
Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией, возглавляемой членом Палаты представителей США
17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с делегацией, возглавляемой членом Палаты представителей США Августом Пфлюгером.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре