https://news.day.az/officialchronicle/1708044.html Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО 17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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