https://news.day.az/officialchronicle/1708278.html Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем Содружества наций 18 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем организации Содружества наций (Commonwealth of Nations) Патрисией Джанет Скотланд. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем Содружества наций
18 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем Организации Содружества Наций (Commonwealth of Nations) Патрисией Джанет Скотланд.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре