Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Демократической Республики Тимор-Лесте

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушу Орте по случаю национального праздника - Дня провозглашения независимости страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня провозглашения независимости Демократической Республики Тимор-Лесте.

Динамичное развитие в последнее время дружественных отношений между Азербайджаном и Тимор-Лесте вызывает удовлетворение. Ваш прошлогодний визит в Азербайджан открыл новую страницу в истории наших двусторонних отношений.

Верю, что дружественные отношения между Азербайджаном и Тимор-Лесте, отмечающих в этом году 20-летие установления дипломатических отношений, будут развиваться, наше сотрудничество в многосторонних институтах будет и впредь успешно продолжаться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.