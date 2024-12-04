Эмомали Рахмон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

4 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора Президент Эмомали Рахмон поздравил с успешной организацией COP29 и подчеркнул важность ее результатов с точки зрения продвижения глобальной климатической повестки.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил участие Эмомали Рахмона в Саммите лидеров COP29 и в целом активный вклад таджикской делегации в дискуссии.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также вопросам сотрудничества в рамках предстоящего председательства Таджикистана в СНГ.