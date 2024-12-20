https://news.day.az/officialchronicle/1717044.html Гэри Джонс поздравил Президента Ильхама Алиева Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Гэри Джонс поздравил Президента Ильхама Алиева
Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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