Гэри Джонс поздравил Президента Ильхама Алиева

Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.