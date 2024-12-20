Генеральный секретарь TRACECA направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.