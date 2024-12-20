https://news.day.az/officialchronicle/1717045.html Генеральный секретарь TRACECA направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Генеральный секретарь TRACECA направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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