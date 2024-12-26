https://news.day.az/officialchronicle/1718537.html Генсек ШОС выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Генсек ШОС выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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