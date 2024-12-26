Генсек ШОС выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется