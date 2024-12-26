https://news.day.az/officialchronicle/1718545.html Вице-президент ОАЭ направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и Эмир Дубая Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике...
Вице-президент ОАЭ направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и Эмир Дубая Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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