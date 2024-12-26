Президент Палестины выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

С чувством сожаления воспринял известие о гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Азербайджана близ казахстанского города Актау.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, выражаю глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям погибших, благодарю Всевышнего Аллаха за выживших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Да хранит Аллах Вас и Ваш народ", - говорится в письме.