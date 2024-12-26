Президент Палестины выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
С чувством сожаления воспринял известие о гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Азербайджана близ казахстанского города Актау.
Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, выражаю глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям погибших, благодарю Всевышнего Аллаха за выживших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
Да хранит Аллах Вас и Ваш народ", - говорится в письме.
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