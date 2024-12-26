Сергей Меликов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "AZAL", летевшего из Баку в Грозный.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.