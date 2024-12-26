https://news.day.az/officialchronicle/1718637.html

Сергей Меликов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "AZAL", летевшего из Баку в Грозный. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.