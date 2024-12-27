https://news.day.az/officialchronicle/1718892.html Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Казахстана 27 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Казахстана
27 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств выразили друг другу соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета, в котором находились граждане Азербайджана и Казахстана, а также выразили соболезнования родственникам погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
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