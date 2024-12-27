https://news.day.az/officialchronicle/1718958.html Король Иордании выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Король Иордании выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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