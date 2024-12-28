В Турции мужчина обнаружил клад в купленном с рук шкафу

В Турции мужчина обнаружил клад в купленном шкафу - двенадцать золотых монет, оставленных предыдущим владельцем, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Необычная находка была сделана плотником из города Нурдагы Кадиром Терликли. Он решил вернуть монеты хозяину, за что был награжден местными властями. Мужчине вручили грамоту с благодарностью за его поступок.

Предыдущий владелец шкафа рассказал, что его дом был поврежден во время землетрясений в прошлом году, поэтому его постановили снести. Перед переездом мужчина распродавал мебель, в том числе кухонный шкаф, в который спрятал кошелек с монетами, о чем потом забыл.