https://news.day.az/officialchronicle/1719177.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю объявления 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» в Азербайджане - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией по случаю объявления 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" в Азербайджане. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю объявления 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» в Азербайджане - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией по случаю объявления 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" в Азербайджане.
Day.Az представляет публикацию:
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