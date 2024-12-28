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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю объявления 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» в Азербайджане - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией по случаю объявления 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" в Азербайджане. Day.Az представляет публикацию: