Президент Румынии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

В связи с многочисленными жертвами в результате крушения 25 декабря принадлежащего Азербайджану пассажирского самолета, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, от имени граждан и правительства Румынии выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, а также выражаю солидарность с Вашим народом.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.