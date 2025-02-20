В Азербайджане создается Историко-архитектурный музейный комплекс "Имарет"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет" в городе Агдам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях глубокого изучения истории и культурного наследия Карабаха, пропаганды исторических фактов о Карабахском ханстве, основанном Панахали ханом, и передачи их будущим поколениям постановляю:

1.Создать в городе Агдам Историко-архитектурный музейный комплекс "Имарет".

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1.принять необходимые меры по передаче Историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет" и другого государственного имущества, которое будет включено в Музейный комплекс, на баланс Министерства культуры Азербайджанской Республики;

2.2.обеспечить финансирование необходимых расходов, связанных с обеспечением деятельности Музейного комплекса, за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики для Министерства культуры Азербайджанской Республики;

2.3.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".