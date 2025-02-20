Президент Ильхам Алиев принял спикера Исламского консультативного совета Ирана

20 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спикером Исламского консультативного совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана подчеркнул общность исторических, культурных и религиозных корней народов двух стран, близость наших народов.

С удовлетворением отметив интенсивный характер двусторонних визитов на различных уровнях между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в последнее время, Президент Ильхам Алиев расценил это как проявление динамичного развития двусторонних отношений. Глава государства подчеркнул расширение межпарламентских связей между нашими странами и выразил надежду, что визит председателя Исламского консультативного совета Ирана в Азербайджан придаст импульс дальнейшему развитию этих отношений.

Президент Азербайджана затронул вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Подчеркнув важность транспортного коридора Север-Юг, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна выполнила необходимую работу для увеличения возможностей грузоперевозок на азербайджанском участке этого коридора. Глава государства отметил, что интенсивно ведутся работы по строительству Агбендского перехода и этот проект будет способствовать повышению транспортных возможностей региона.

Заявив, что региональные вопросы должны решаться странами региона и вмешательство внерегиональных сил в регион неприемлемо, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность формата "3+3".

Мохаммад-Багер Галибаф передал главе государства приветствия и добрые пожелания Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Масуду Пезешкиану.

Отметив высокий уровень организации 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку, гость выразил удовлетворение интенсивным характером визитов между двумя странами.

Подчеркнув, что имеются очень хорошие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в сферах экономики, торговли, науки, технологий, здравоохранения и других областях, Мохаммад-Багер Галибаф в этом контексте коснулся важности дальнейшей интенсификации работы межправительственной комиссии.

Гость отметил, что его страна разделяет общие интересы с Азербайджаном в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Мохаммад-Багер Галибаф сказал, что Иран поддерживает такой подход, что региональные проблемы должны решаться странами региона. Подчеркнув взаимную поддержку и активное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в рамках международных организаций, он отметил важность формата "3+3".

Мохаммад-Багер Галибаф вручил главе государства памятный подарок.