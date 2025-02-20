https://news.day.az/officialchronicle/1731635.html В Азербайджане будет разработан новый проект Типового положения центральных органов Исполнительной власти - Указ Президента Ильхама Алиева В Азербайджане будет разработан новый проект Типового положения центральных органов Исполнительной власти. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
В Азербайджане будет разработан новый проект Типового положения центральных органов Исполнительной власти - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане будет разработан новый проект Типового положения центральных органов Исполнительной власти.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Кабинет министров должен подготовить и в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики новый проект Типового Положения центральных органов исполнительной власти.
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