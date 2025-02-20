В Азербайджане будет разработан новый проект Типового положения центральных органов Исполнительной власти

В Азербайджане будет разработан новый проект Типового положения центральных органов Исполнительной власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Кабинет министров должен подготовить и в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики новый проект Типового Положения центральных органов исполнительной власти.