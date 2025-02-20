Президент Ильхам Алиев утвердил "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества"

Утвержден "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества", подписанный 27 ноября 2021 года в городе Ашхабад.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.