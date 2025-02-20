https://news.day.az/officialchronicle/1731637.html Президент Ильхам Алиев утвердил "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества" Утвержден "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества", подписанный 27 ноября 2021 года в городе Ашхабад. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев утвердил "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества"
Утвержден "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества", подписанный 27 ноября 2021 года в городе Ашхабад.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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