Учреждена медаль "150-летие Азербайджанской национальной прессы"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, утверждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)".

Утверждено "Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики 150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)".

Утверждено описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)".

Юбилейной медалью Азербайджанской Республики "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)" награждаются граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в развитии медиа-сферы, плодотворно работающие в этой сфере или отличившиеся в сотрудничестве со СМИ.

Юбилейной медалью Азербайджанской Республики "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)" награждаются лица, указанные в настоящем положении, органом (учреждением), определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.

Юбилейная медаль Азербайджанской Республики "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)" носится на левой стороне груди, при наличии других орденов и медалей Азербайджанской Республики - после них.