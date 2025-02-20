https://news.day.az/officialchronicle/1731702.html Увеличена численность сотрудников центрального аппарата министерства юстиции Азербайджана - Указ Увеличена численность сотрудников центрального аппарата министерства юстиции Азербайджанской Республики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Увеличена численность сотрудников центрального аппарата министерства юстиции Азербайджана - Указ
Увеличена численность сотрудников центрального аппарата министерства юстиции Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно указу, численность работников центрального аппарата министерства юстиции Азербайджанской Республики увеличена с 455 до 473 штатных единиц.
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