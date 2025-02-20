Увеличена численность сотрудников центрального аппарата министерства юстиции Азербайджана

Увеличена численность сотрудников центрального аппарата министерства юстиции Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, численность работников центрального аппарата министерства юстиции Азербайджанской Республики увеличена с 455 до 473 штатных единиц.