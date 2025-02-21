Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара

21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял депутата Великого национального собрания Турции, председателя парламентской комиссии по национальной обороне, бывшего министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было подчеркнуто, что братские, дружеские отношения и стратегическое союзничество между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, с удовлетворением отмечено еще большее расширение межпарламентского сотрудничества.

Хулуси Акар вручил главе государства памятный подарок.