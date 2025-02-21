В Азербайджане создано "Государственное агентство гражданской авиации" - УКАЗ Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, на основе Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и юридического лица публичного права "Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации" при Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики создано юридическое лицо публичного права "Государственное агентство гражданской авиации" при министерстве цифрового развития и транспорта (далее - министерство).
Утвержден "Устав юридического лица публичного права "Государственное агентство гражданской авиации".
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