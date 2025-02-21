https://news.day.az/officialchronicle/1731940.html Эмилю Гараеву присвоено высшее специальное звание государственного советника налоговой службы III ранга - Распоряжение Заместителю начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Эмилю Гараеву присвоено высшее специальное звание государственного советника налоговой службы III ранга.
Эмилю Гараеву присвоено высшее специальное звание государственного советника налоговой службы III ранга - Распоряжение
Заместителю начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Эмилю Гараеву присвоено высшее специальное звание государственного советника налоговой службы III ранга.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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