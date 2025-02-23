https://news.day.az/officialchronicle/1732265.html Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито по случаю национального праздника его страны.
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито по случаю национального праздника его страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Японии - Дня Вашего рождения.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Японии - постоянного мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.
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