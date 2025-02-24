В Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана

24 февраля состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа, прибывшего с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Пакистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Пакистана.

Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Пакистан и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф сфотографировались для официального фото.