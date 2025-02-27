Наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн принял вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву

В рамках визита в Бахрейн вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела встречу с наследным принцем и премьер-министром Королевства Бахрейн Салманом бин Хамадом Аль Халифой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время встречи было особо подчеркнуто существование отношений высокого уровня между двумя государствами и народами. Стороны отметили значение дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Отметив, что Азербайджан всегда поддерживает решение глобальных проблем, наследный принц Королевства Бахрейн напомнил, что в рамках этого наша страна на высоком уровне провела и международное мероприятие COP29. Он выразил благодарность за проведение в Бахрейне выставки MAMA "Мать-природа" как продолжение инициатив в сфере охраны окружающей среды. Были также высоко оценены инициативы вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, направленные на охрану окружающей среды в Азербайджане и других странах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о будущих проектах сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, включая международные выставки Ekspo, в том числе совместную деятельность в рамках Ekspo 2025, которая стартует в Японии в апреле.

Было также подчеркнуто, что Азербайджан и Бахрейн успешно организуют престижные соревнования Формула 1. Обсуждалось значение проведения в нашей стране соревнований по автомобильному спорту и в рамках этого будущее сотрудничество.