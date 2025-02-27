В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Гвинеи-Бисау

27 февраля в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Гвинеи-Бисау был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Гвинеи-Бисау.

Прозвучали государственные гимны Республики Гвинея-Бисау и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Главы государств сфотографировались для официального фото.