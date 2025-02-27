https://news.day.az/officialchronicle/1733354.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Гвинеи-Бисау один на один Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало один на один.
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Гвинеи-Бисау один на один
27 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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