Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Гвинеи-Бисау один на один

27 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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