https://news.day.az/officialchronicle/1733398.html Гвинея-Бисау и Азербайджан - дружественные друг другу страны - Президент Умару Сиссоку Эмбало Гвинея-Бисау и Азербайджан - дружественные друг другу страны. У нас также есть некоторые общие взгляды. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Гвинея-Бисау и Азербайджан - дружественные друг другу страны - Президент Умару Сиссоку Эмбало
Гвинея-Бисау и Азербайджан - дружественные друг другу страны. У нас также есть некоторые общие взгляды.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Президент Умару Сиссоку Эмбало отметил, что для двух стран важны вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках ООН и ОИС, членами которых они являются.
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