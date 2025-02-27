Гвинея-Бисау и Азербайджан - дружественные друг другу страны. У нас также есть некоторые общие взгляды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Умару Сиссоку Эмбало отметил, что для двух стран важны вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках ООН и ОИС, членами которых они являются.