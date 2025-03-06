Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила ясли-детский сад номер 40 в Гяндже

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и ее дочь Арзу Алиева посетили ясли-детский сад номер 40 города Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первому вице-президенту была предоставлена информация о нынешнем состоянии детского сада.

Было отмечено, что это дошкольное учебное заведение было построено в 1967 году. В детском саду на 120 мест фактически ведется воспитание и обучение 70 детей. В настоящее время здание находится в непригодном состоянии.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала соответствующие поручения с целью организации на высоком уровне дошкольного обучения и воспитания детей в детскому саду.

В Азербайджане реализуются государственные программы по строительству детских дошкольных учреждений, а также реконструкции на уровне самых современных требований действующих яслей и детских садов. Постоянное внимание этой сфере уделяет и Фонд Гейдара Алиева, который с 2014 года осуществляет программу "Развитие дошкольных образовательных учреждений".