Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с проектом Гянджинского мемориального комплекса

Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с проектом Гянджинского мемориального комплекса, возводимого с целью увековечения памяти мирных жителей, погибших в результате ракетных атак вооруженных сил Армении на город Гянджа в 2020 году.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что фундамент комплекса был заложен 30 января 2022 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Территория Мемориального комплекса составит 4 гектара. Здание музея в комплексе будет двухэтажным. Главный выставочный зал будет расположен на нижнем этаже. Отсюда будет выход на открытый участок комплекса, который протянется вдоль спиралевидной стены, символизирующей след ракеты на земле.

На верхнем этаже будет расположено многофункциональное помещение для проведения различных мероприятий. На территории комплекса также будут находиться законсервированные обломки зданий, по которым был нанесен ракетный удар.

Строительство Гянджинского мемориального комплекса планируется завершить к концу 2025 года.

Напомним, что во время Отечественной войны вооруженные силы Армении 4, 5, 8, 11 и 17 октября подвергли Гянджу ударам из ракетных комплексов "Точка-У", "Смерч", "СКАД" и др. В результате погибли 26 гражданских лиц, 142 мирных жителя были ранены.