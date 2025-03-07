На капитальный ремонт автомобильных дорог Бардинского района выделены 1,5 миллиона манатов

На капитальный ремонт автомобильных дорог Амирли-Ханагалы-Угурбейли и Алпоут-Гараюсифли-Тумаслы Бардинского района выделены 1,5 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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