https://news.day.az/officialchronicle/1735278.html На капитальный ремонт автомобильных дорог Бардинского района выделены 1,5 миллиона манатов - Распоряжение На капитальный ремонт автомобильных дорог Амирли-Ханагалы-Угурбейли и Алпоут-Гараюсифли-Тумаслы Бардинского района выделены 1,5 миллиона манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
На капитальный ремонт автомобильных дорог Бардинского района выделены 1,5 миллиона манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильных дорог Амирли-Ханагалы-Угурбейли и Алпоут-Гараюсифли-Тумаслы Бардинского района выделены 1,5 миллиона манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
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